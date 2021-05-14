У журналі The Lancet опублікували критичну статтю про російську вакцину «Супутник». Науковці сумніваються в результатах випробувань

Найбільше питань мають експерти до третьої фази випробувань. Вони підкреслюють, що обмежений доступ до вихідних даних лише посилює недовіру до результатів.

В експертів викликають питання попередні результати третього етапу випробувань російської вакцини. Вони зазначають, що немає відкритих даних, на яких були зроблені висновки російських вчених, а також, що існують розбіжності в оприлюднених результатах.

«Ще серйозніше, якщо в статистиці та представлених результатах є явні помилки та численні невідповідності. На жаль, це, здається, відбувається у випадку з третьою фазою випробування Sputnik V», — вважають науковці.

Також вони зазначають, що не можуть отримати повний звіт про випробування, оскільки в Росії повідомляють, що не будуть передавати дані до завершення випробувань.

«Бракує певної важливої ​​інформації, наприклад, про клінічні параметри, що визначають підозру на COVID-19. А також про те, які діагностичні протоколи використовувалися, коли проводилося ПЛР-тестування, який конкретний метод був застосований або скільки циклів ампліфікації було використано. Спосіб визначення підозри на COVID-19 міг призвести до упередженості при ПЛР-тестуванні, що використовується для оцінки кількості підтверджених випадків COVID-19, а це є вирішальним для визначення ефективності», — підкреслюють експерти.

У Росії вже відповіли на цю критику. Там запевняють, що доказом ефективності вакцини є те, що вона вже зареєстрована в 51 країні світу, і там успішно вакцинують громадян. Що стосується певних невідповідностей, то це — «прості помилки друку, які формально виправлялись».