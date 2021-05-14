В журнале The Lancet опубликовали критическую статью о российской вакцине «Спутник». Ученые сомневаются в результатах испытаний

Больше всего вопросов имеют эксперты к третьей фазе испытаний. Они подчеркивают, что ограниченный доступ к исходным данным только усиливает недоверие к результатам.

У экспертов вызывают вопросы предварительные результаты третьего этапа испытаний российской вакцины. Они отмечают, что нет открытых данных, на которых были сделаны выводы российских ученых, а также, что существуют разногласия в обнародованных результатах.

«Еще серьезнее, если в статистике и представленных результатах есть явные ошибки и многочисленные несоответствия. К сожалению, это, кажется, происходит в случае с третьей фазой испытания Sputnik V», — считают ученые.

Также они отмечают, что не могут получить полный отчет об испытаниях, поскольку в России сообщают, что не будут передавать данные до завершения испытаний.

«Не хватает определенной важной информации, например, о клинических параметрах, определяющих подозрение на COVID-19. А также о том, какие диагностические протоколы использовались, когда проводилось ПЦР-тестирование, какой конкретный метод был применен или сколько циклов амплификации было использовано. Способ определения подозрения на COVID-19 мог привести к предвзятости при ПЦР-тестировании, которое используется для оценки количества подтвержденных случаев COVID-19, а это является решающим для определения эффективности», — подчеркивают эксперты.

В России уже ответили на эту критику. Там уверяют, что доказательством эффективности вакцины является то, что она уже зарегистрирована в 51 стране мира, и там успешно вакцинируют граждан. Что касается определенных несоответствий, то это — «простые ошибки печати, которые формально исправлялись».