В журнале The Lancet опубликовали критическую статью о российской вакцине «Спутник». Ученые сомневаются в результатах испытаний

Ряд международных экспертов и ученых обнародовал в авторитетном медицинском издании The Lancet критическую статью о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Соответствующая публикация появилась на сайте 12 мая.
У экспертов вызывают вопросы предварительные результаты третьего этапа испытаний российской вакцины. Они отмечают, что нет открытых данных, на которых были сделаны выводы российских ученых, а также, что существуют разногласия в обнародованных результатах.
Больше всего вопросов имеют эксперты к третьей фазе испытаний. Они подчеркивают, что ограниченный доступ к исходным данным только усиливает недоверие к результатам.
«Еще серьезнее, если в статистике и представленных результатах есть явные ошибки и многочисленные несоответствия. К сожалению, это, кажется, происходит в случае с третьей фазой испытания Sputnik V», — считают ученые.
Также они отмечают, что не могут получить полный отчет об испытаниях, поскольку в России сообщают, что не будут передавать данные до завершения испытаний.
«Не хватает определенной важной информации, например, о клинических параметрах, определяющих подозрение на COVID-19. А также о том, какие диагностические протоколы использовались, когда проводилось ПЦР-тестирование, какой конкретный метод был применен или сколько циклов амплификации было использовано. Способ определения подозрения на COVID-19 мог привести к предвзятости при ПЦР-тестировании, которое используется для оценки количества подтвержденных случаев COVID-19, а это является решающим для определения эффективности», — подчеркивают эксперты.
В России уже ответили на эту критику. Там уверяют, что доказательством эффективности вакцины является то, что она уже зарегистрирована в 51 стране мира, и там успешно вакцинируют граждан. Что касается определенных несоответствий, то это — «простые ошибки печати, которые формально исправлялись».
- Медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». Вакцина оказалась эффективной на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о 95%.
- 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. В то же время в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой вакцины. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».