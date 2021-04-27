Reuters: В Бразилии не хотят регистрировать российскую вакцину «Спутник» из-за больших рисков

В бразильском регуляторе здравоохранения не рекомендуют утверждать для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом пишет Reuters.

Совет регулятора при рассмотрении этого вопроса учтет рекомендации сотрудников, но само решение будет не раньше следующей недели.

Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо рассказала, что с учетом собранных данных по российской вакцине «присущие риски» слишком велики. В то же время еще один представитель подчеркнул, что российская вакцина создана на основе аденовируса, который может размножаться, и это — «серьезный недостаток».