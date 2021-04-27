Reuters: В Бразилии не хотят регистрировать российскую вакцину «Спутник» из-за больших рисков

В бразильском регуляторе здравоохранения не рекомендуют утверждать для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Об этом пишет Reuters.
Совет регулятора при рассмотрении этого вопроса учтет рекомендации сотрудников, но само решение будет не раньше следующей недели.
Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо рассказала, что с учетом собранных данных по российской вакцине «присущие риски» слишком велики. В то же время еще один представитель подчеркнул, что российская вакцина создана на основе аденовируса, который может размножаться, и это — «серьезный недостаток».
- Бразилия сейчас переживает одну из самых страшных волн пандемии коронавируса, от которой страдала какая либо страна, и ее коренных жителей относят к числу наиболее уязвимых. По данным организации, защищающей права коренных народов Survival International, племя яномама живет в тропических лесах и горах северной Бразилии и в южной Венесуэле. На сегодня это самое относительно изолированное племя в Южной Америке, которое насчитывает около 38 тысяч человек.
- 27 марта бразильские ученые заявили, что изобрели собственную вакцину от коронавируса. Ее назвали ButanVac. Испытания вакцины начнутся в апреле, после того как регулятор предоставит соответствующее разрешение. После этого на май запланировано массовое производство препарата. Ученые отметили, что испытания вакцины на животных были успешными. Они также сообщают, что, скорее всего, для выработки иммунитета хватит одной дозы.