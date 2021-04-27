Reuters: У Бразилії не хочуть реєструвати російську вакцину «Супутник» через великі ризики

У бразильському регуляторі охорони здоров’я не рекомендують затверджувати для використання російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».

Про це пише Reuters.

Рада регулятора під час розгляду цього питання врахує рекомендації співробітників, але саме рішення буде не раніше наступного тижня.

Генеральний менеджер з моніторингу здоровʼя Ана Кароліна Морейра Маріно Араухо розповіла, що з урахуванням зібраних даних щодо російської вакцини «властиві ризики» занадто великі. Водночас ще один представник підкреслив, що російська вакцина створена на основі аденовірусу, який може розмножуватися, і це — «серйозний недолік».