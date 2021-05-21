Украина начинает вакцинировать от коронавируса жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Украина распределила по регионам 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Этой партией будут прививать, в частности, жителей оккупированных территорий.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Telegram.
Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях — приоритетно в возрасте от 65 лет — смогут вакцинироваться в пунктах прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, которые расположены на подконтрольной Украине территории.
Напомним, что для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. По состоянию на 21 мая в Украине сделали 1 031 728 прививок, завершили вакцинацию (то есть получили две дозы) 60 696 украинцев. Прививки делают тремя препаратами: AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
Отметим, что на оккупированных территориях прививки делают российской вакциной «Спутник V». Недавно ряд международных экспертов и ученых обнародовал в авторитетном медицинском издании The Lancet критическую статью об этом препарате. У экспертов вызывают вопросы предварительные результаты третьего этапа испытаний российской вакцины. Они отмечают, что нет открытых данных, на которых были сделаны выводы российских ученых, а также, что существуют разногласия в обнародованных результатах.
- Накануне Минздрав обновил карантинные зоны. Донецкая область перешла с «желтой» в «оранжевую» зону. В регионе превышен показатель эпидпорога.
- Европейский Союз с 1 июля запускает паспорта вакцинации. На эту же дату запланирован их запуск и в Украине. Правительство уверяет, что они будут совместимы с европейскими — то есть украинцы смогут путешествовать в страны ЕС.