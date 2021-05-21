Украина начинает вакцинировать от коронавируса жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Украина распределила по регионам 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Этой партией будут прививать, в частности, жителей оккупированных территорий.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Telegram.

Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях — приоритетно в возрасте от 65 лет — смогут вакцинироваться в пунктах прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, которые расположены на подконтрольной Украине территории.