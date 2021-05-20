Вице-премьер Стефанишина: Украинские ковидные паспорта планируют выдавать с конца июня. Это позволит путешествовать в ЕС

Украинский сертификаты вакцинации будут соответствовать стандартам ЕС и позволят возобновить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Бельгию, сообщает «Радио Свобода».

Она заверила, что в Украине полностью готова IТ-инфраструктура, а ковид-сертификаты планируют выдавать с конца июня.