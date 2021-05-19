Европейский Союз официально согласился открыть границы для вакцинированных туристов

Послы стран-членов Европейского Союза официально согласились открыть границы для полностью вакцинированных туристов из других стран.

Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии.

«Послы ЕС договорились обновить подход к поездкам из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами», — сказал он.

По его словам, также ЕС расширит перечень стран, с которыми будут открыты границы без серьезных ограничений. На заседании согласовали новые критерии определения таких стран.

«Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановки, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординированно», — отметил представитель Еврокомиссии.