Європейський Союз офіційно погодився відкрити кордони для вакцинованих туристів

Посли країн-членів Європейського Союзу офіційно погодилися відкрити кордони для повністю вакцинованих туристів з інших країн.

Про це на брифінгу заявив речник Європейської комісії.

«Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо поїздок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами», — сказав він.

За його словами, також ЄС розширить перелік країн, між якими будуть відкриті кордони без серйозних обмежень. На засіданні погодили нові критерії визначення таких країн.

«Водночас, щоби зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада узгодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано», — зазначив речник Єврокомісії.