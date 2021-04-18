Шмигаль: Україна та ЄС домовилися розробити сумісні цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19

Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
Про це у Facebook написав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відповідних домовленостей досягли під час зустрічі віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина та віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова.
«Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести. Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою», — додав Шмигаль.
- З 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Перед цим Європейська комісія направила країнам ЄС перший проєкт та основні принципи введення COVID-паспортів. У ЄС прагнуть якомога швидше їх запровадити, щоб встигнути до початку туристичного літнього сезону. На цьому акцентує увагу низка європейських країн, економіки яких залежать від туризму.