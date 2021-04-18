Шмыгаль: Украина и ЕС договорились разработать совместимые цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19

Украина договорилась с Европейской комиссией создать совместимые украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующие договоренности достигнуты во время встречи вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

«Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, оправился от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — добавил Шмыгаль.