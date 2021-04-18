Шмыгаль: Украина и ЕС договорились разработать совместимые цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19

Украина договорилась с Европейской комиссией создать совместимые украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
Об этом в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, соответствующие договоренности достигнуты во время встречи вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.
«Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, оправился от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — добавил Шмыгаль.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результаты ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Ранее Европейская комиссия направила странам ЕС первый проект и основные принципы введения COVID-паспортов. В ЕС стремятся как можно быстрее их ввести, чтобы успеть к началу туристического летнего сезона. На этом акцентируют внимание ряд европейских стран, экономики которых зависят от туризма.