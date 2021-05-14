Греція відкрила кордони для туристів з України. Які будуть умови вʼїзду?

Греція офіційно дозволила в’їзд іноземних туристів, зокрема з України. Про це йдеться у відповідному рішенні уряду від 14 травня, повідомляє «Європейська правда».

Країна дозволила в’їзд громадян держав-членів ЄС та Шенгенської угоди, а також постійних мешканців 20 країн, серед яких Україна, США, Британія, Ізраїль, Росія, Білорусь та інші.

Що потрібно для в’їзду?

Всі туристи, незалежно від країни походження, повинні заповнити так звану PLF-форму.

Також вони повинні надати документ, що підтверджує:

проходження повного курсу вакцинації не менше ніж за 14 днів до поїздки,

або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вʼїзду,

або сертифікат про перенесену хворобу,

або ж позитивний діагноз за допомогою ПЛР-тесту, зроблений від двох до дев’яти місяців від дати хвороби.

Останній варіант передбачає, що документ має бути виданий відповідним державним органом, референтними лабораторіями країни походження або транзиту або державними чи приватними лабораторіями в цій країні за умови, що такі приватні лабораторії мають сертифікацію компетентного національного органу з сертифікації. Документ має бути англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською або російською мовами і включати імʼя особи, як воно вказане в паспорті.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Греція відкриває кордони для іноземних туристів з 14 травня, але тоді не було підтвердження, що це рішення поширюється на громадян України.