Греция открыла границы для туристов из Украины. Какие будут условия въезда?

Греция официально разрешила въезд иностранных туристов, в том числе из Украины. Об этом говорится в соответствующем решении правительства от 14 мая, сообщает «Европейская правда».

Страна разрешила въезд граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также постоянных жителей 20 стран, среди которых Украина, США, Великобритания, Израиль, Россия, Беларусь и другие.

Что нужно для въезда?

Все туристы, независимо от страны происхождения, должны заполнить так называемую PLF-форму.

Также они должны предоставить документ, подтверждающий:

прохождения полного курса вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки,

или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда,

или сертификат о перенесенной болезни,

или положительный диагноз с помощью ПЦР-теста, сделанный от двух до девяти месяцев с даты болезни.

Последний вариант предполагает, что документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, референтными лабораториями страны происхождения или транзита или государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации. Документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя гражданина, как оно указано в паспорте.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция открывает границы для иностранных туристов с 14 мая, но тогда не было подтверждения, что это решение распространяется на граждан Украины.