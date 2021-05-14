Греция открыла границы для туристов. Карантин проходить не нужно

Греция с 14 мая отменяет строгие карантинные ограничения и открывает границы для туристов. Проходить самоизоляцию теперь не нужно.
Об этом сообщает Министерство туризма Греции.
Ограничения на поездки между регионами сняты. Туристам обещают безопасный отдых с открытыми музеями и заведениями.
Туристам однако для въезда (когда возобновят полеты) нужно быть вакцинированными или иметь отрицательный тест на коронавирус или иметь антитела, приобретенные после болезни.
- С 15 мая Турция отменяет ПЦР-тесты для туристов из Украины и десятка других стран. До этого Турция ввела обязательную электронную анкету для туристов. Без нее могут не впустить в страну.
- В конце апреля Черногория отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест.