Греция открыла границы для туристов. Карантин проходить не нужно

Греция с 14 мая отменяет строгие карантинные ограничения и открывает границы для туристов. Проходить самоизоляцию теперь не нужно.

Об этом сообщает Министерство туризма Греции.

Ограничения на поездки между регионами сняты. Туристам обещают безопасный отдых с открытыми музеями и заведениями.

Туристам однако для въезда (когда возобновят полеты) нужно быть вакцинированными или иметь отрицательный тест на коронавирус или иметь антитела, приобретенные после болезни.