Черногория отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест

Черногория отменяет все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь туристам не нужно его предъявлять.

Об этом в Twitter сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал Спаич.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для граждан Украины открыты 104 страны. Среди них Исландия, Черногория, Гаити и многие другие.