Черногория отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест

Черногория отменяет все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь туристам не нужно его предъявлять.
Об этом в Twitter сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал Спаич.
Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для граждан Украины открыты 104 страны. Среди них Исландия, Черногория, Гаити и многие другие.
- Еще 10 марта для въезда в страну украинцам необходимо было предъявить ПЦР-тест (сделанный за 48 часов) или тест на антитела класса IgG (сделанный не позднее 30 дней) или подтвердить вакцинацию двумя дозами (минимум за 7 дней до въезда).