Чорногорія скасувала для українських туристів вʼїзні обмеження, включно з ПЛР-тестом

Чорногорія скасовує всі обмеження на вʼїзд для туристів з України, в тому числі обовʼязковий ПЛР-тест на коронавірус. Тепер туристам не потрібно його предʼявляти.

Про це в Twitter повідомив міністр фінансів Чорногорії Мілойко Спаіч.

«З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування», — написав Спаіч.

Раніше голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для громадян України відкриті 104 країни. Серед них Ісландія, Чорногорія, Гаїті та багато інших.