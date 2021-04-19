Греция открывает границу для туристов из ЕС и еще пяти стран. Семидневный карантин отменили

С понедельника, 19 апреля, в Грецию смогут въехать туристы из стран Евросоюза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ. Ранее обязательный для всех семидневный карантин отменили. При себе граждане указанных стран должны иметь сертификат вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Об этом пишет Reuters.

Туристам, как и жителям Греции, нельзя будет перемещаться между регионами страны, а общественные заведения питания будут работать только на территории гостиниц. Все будет работать с соблюдением противоэпидемических мер.

В Греции с ноября прошлого года действует всеобщий карантин. В стране уже более пяти месяцев не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, ночные клубы и другие подобные объекты. Заведениям общественного питания разрешено работать только навынос или на доставку.

Страна, пятая часть ВВП которой приходится на туризм, надеется официально начать туристический сезон с 14 мая. Планируют отменить большинство ограничений, в том числе на число приезжих.

Для туризма Греции пандемия стала настоящим ударом. В 2020 году страну посетили всего 7,4 миллиона человек, по сравнению с рекордными 31,3 миллиона в 2019 году.