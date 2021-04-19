Греція відкриває кордон для туристів з ЄС і ще пʼяти країн. Семиденний карантин скасовано

З понеділка, 19 квітня, у Грецію зможуть вʼїхати туристи з країн Євросоюзу, США, Великої Британії, Сербії, Ізраїлю та ОАЕ. Обовʼязковий для всіх семиденний карантин скасовано. При собі громадяни зазначених країн повинні мати сертифікат вакцинації або ПЛР-тест з негативним результатом, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

Про це пише Reuters.

Туристам, як і жителям Греції, не можна буде переміщатися між регіонами країни, а громадські заклади харчування працюватимуть тільки на території готелів. Усе буде працювати з дотриманням протиепідемічних заходів.

У Греції з листопада минулого року діє загальний карантин. У країні вже понад пʼять місяців не працюють кінотеатри, музеї, концертні зали, нічні клуби та інші подібні обʼєкти. Закладам громадського харчування дозволено працювати тільки навинос або на доставку.

Країна, пʼята частина ВВП якої припадає на туризм, сподівається офіційно почати туристичний сезон з 14 травня. Планують скасувати більшість обмежень, зокрема на кількість приїжджих.

Для туризму Греції пандемія стала справжнім ударом. У 2020 році країну відвідали всього 7,4 мільйона людей проти рекордних 31,3 мільйона у 2019 році.