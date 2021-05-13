Турция с 15 мая отменяет ПЦР-тесты для туристов из Украины

Правительство Турции отменило необходимость предъявлять ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из Украины, Латвии, Эстонии, Китая, Австралии, Японии и еще ряда стран.

Как сообщает Госагентство развития туризма Украины, решение начнет действовать с 15 мая.

Украина входит в первую четверку по количеству туристов в Турции.

В апреле Украина и Турция подписали декларацию о сотрудничестве по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов, которая предусматривает упрощение правил пересечения границы и обмен информацией о системах вакцинации.