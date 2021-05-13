Турция с 15 мая отменяет ПЦР-тесты для туристов из Украины

Правительство Турции отменило необходимость предъявлять ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из Украины, Латвии, Эстонии, Китая, Австралии, Японии и еще ряда стран.
Как сообщает Госагентство развития туризма Украины, решение начнет действовать с 15 мая.
Украина входит в первую четверку по количеству туристов в Турции.
В апреле Украина и Турция подписали декларацию о сотрудничестве по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов, которая предусматривает упрощение правил пересечения границы и обмен информацией о системах вакцинации.
- С 15 марта Турция ввела обязательную электронную анкету для туристов. Без нее могут не впустить в страну.
- В конце апреля Черногория отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест.