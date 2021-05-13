Туреччина з 15 травня скасовує ПЛР-тести для туристів з України

Уряд Туреччини скасував необхідність предʼявляти ПЛР-тести на коронавірус для туристів з України, Латвії, Естонії, Китаю, Австралії, Японії і ще низки країн.

Як повідомляє Держагентство розвитку туризму України, рішення почне діяти з 15 травня.

Україна входить в першу четвірку за кількістю туристів в Туреччині.

У квітні Україна і Туреччина підписали декларацію про співпрацю з питань дотримання прав і безпеки туристів, яка передбачає спрощення правил перетину кордону та обмін інформацією про системи вакцинації.