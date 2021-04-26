У Туреччині запроваджують локдаун — він триватиме щонайменше до середини травня

Туреччина оголосила про запровадження загальнонаціонального локдауну з 29 квітня.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Локдаун триватиме щонайменше до 17 травня. Про введення обмежень оголосив президент країни Реджеп Ердоган. За його словами, усі підприємства, за винятком переліку, визначеного Міністерством внутрішніх справ, будуть закриті.
«Усі міжміські поїздки вимагатимуть дозволу. Міжміський громадський транспорт зможе працювати з 50-відсотковим завантаженням», — пояснив Ердоган. У країні припиняється навчання у школах, мережеві супермаркети будуть закриті по неділях, а в інші дні вони працюватимуть за затвердженим розкладом.
- Раніше в Туреччині з 22 квітня до 26 квітня запроваджували комендантську годину.
- У Туреччині з 14 квітня почали діяти посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу. У країні щодня фіксують понад 50 тисяч нових хворих. Загалом у країні за весь час пандемії виявили понад 3,8 мільйона випадків зараження. Майже 40 тисяч людей померли від хвороби.
- З 15 березня Туреччина запровадила обов’язкову електронну анкету для туристів. Без неї можуть не впустити у країну.