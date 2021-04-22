У Туреччині запроваджують цілодобову комендантську годину

У Туреччині до понеділка запроваджують цілодобову комендантську годину, щоб мінімізувати поширення коронавірусу.
Про це пише CNN Turk.
На 23 квітня припадає День національної незалежності та дітей Туреччини. Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ, заборона на вихід з дому діятиме на всій території країни з 19:00 22 квітня до 05:00 26 квітня.
Під час комендантської години жителі Туреччини зможуть виходити на вулицю тільки для походів до найближчого продуктового магазину й аптеки в період з 10:00 до 17:00. Також людям дозволять виходити в лікарню і для вигулу домашніх тварин.
- У Туреччині з 14 квітня почали діяти посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу. У країні щодня фіксують понад 50 тисяч нових хворих. Загалом у країні за весь час пандемії виявили понад 3,8 мільйона випадків зараження. Майже 40 тисяч людей померли від хвороби.
- З 15 березня Туреччина запровадила обов’язкову електронну анкету для туристів. Без неї можуть не впустити у країну.