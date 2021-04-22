У Туреччині запроваджують цілодобову комендантську годину

У Туреччині до понеділка запроваджують цілодобову комендантську годину, щоб мінімізувати поширення коронавірусу.

Про це пише CNN Turk.

На 23 квітня припадає День національної незалежності та дітей Туреччини. Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ, заборона на вихід з дому діятиме на всій території країни з 19:00 22 квітня до 05:00 26 квітня.

Під час комендантської години жителі Туреччини зможуть виходити на вулицю тільки для походів до найближчого продуктового магазину й аптеки в період з 10:00 до 17:00. Також людям дозволять виходити в лікарню і для вигулу домашніх тварин.