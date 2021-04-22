В Турции вводят круглосуточный комендантский час

В Турции до понедельника вводят круглосуточный комендантский час, чтобы минимизировать распространение коронавируса.

Об этом пишет CNN Turk.

На 23 апреля приходится День национальной независимости и детей Турции. Согласно приказу Министерства внутренних дел, запрет на выход из дома будет действовать на всей территории страны с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.

Во время комендантского часа жители Турции смогут выходить на улицу только для походов в ближайший продуктовый магазин и аптеку в период с 10:00 до 17:00. Также людям позволят выходить в больницу и выгуливать домашних животных.