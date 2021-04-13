В Турции на две недели вводят локдаун

В Турции с 14 апреля начнут действовать усиленные карантинные меры из-за распространения коронавируса. В стране ежедневно фиксируют более 50 тысяч новых больных.

Об этом пишет Укринформ.

«В первые две недели Рамадана мы переходим к частичному локдауну, усилив ограничительные меры... Если ситуация не улучшится, примем более жесткие меры», — сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В будние дни комендантский час будет начинаться не с 21:00, а с 19:00. Заканчиваться он будет в 5 часов утра.

Также людям старше 65 лет и моложе 18 будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Междугородние поездки тоже будут запрещены.

Кафе и ресторанам разрешат работать исключительно навынос. Все ученики, кроме 8 и 12 классов, будут учиться дистанционно. Детсады тоже не будут работать.