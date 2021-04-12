Россия на полтора месяца полностью остановила авиасообщение с Турцией

Российские власти приняли решение полностью остановить чартерное и регулярное авиасообщение с Турцией до лета.

Об этом пишет Интерфакс.

«Мы приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении, с 15 апреля по 1 июня», — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что из этого правила будет два исключения: рейсы, которые будут забирать российских туристов домой, и связанные со строительством АЭС «Аккую».

Также под запрет попали и рейсы в Танзанию, где расположено популярное туристическое направление — остров Занзибар. Такое решение приняли из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в этих странах.