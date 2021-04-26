В Турции с четверга вводят локдаун — он продлится как минимум до середины мая

Турция объявила о введении общенационального локдауна с 29 апреля.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Локдаун продлится по меньшей мере до 17 мая. О введении ограничений объявил президент страны Реджеп Эрдоган. По его словам, все предприятия, за исключением перечня, определенного Министерством внутренних дел, будут закрыты.

«На все междугородние поездки будет требоваться разрешение. Междугородний общественный транспорт сможет работать с 50-процентной загрузкой», — пояснил Эрдоган. В стране приостанавливается обучение в школах, сетевые супермаркеты будут закрыты по воскресеньям, а в другие дни будут работать по утвержденному графику.