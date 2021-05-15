Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля

Украина участвует в двух рабочих группах по внедрению COVID сертификатов — от Всемирной организации здравоохранения и от Европейского Союза. Украинская власть будет готова запустить документ с 1 июля.
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам, передает РБК-Украина.
Пока все данные о вакцинации вносят в электронную систему здравоохранения. Параллельно работает группа специалистов из Минздрава, Нацслужбы здоровья и Минцифры, которая сотрудничает с ВОЗ и ЕС и нарабатывает технические моменты, которые сразу после введения в Евросоюзе введут и в Украине.
«Мы не будем белой вороной. Что утвердит ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас», — заявил Ляшко и добавил, что Украина с 1 июля готова запустить сертификаты.
Владельцы этих документов будут иметь определенные привилегии, например, во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий.
Напомним, что с 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- С 15 мая Турция отменяет ПЦР-тесты для туристов из Украины и десятка других стран. До этого Турция ввела обязательную электронную анкету для туристов. Без нее могут не впустить в страну.
- В конце апреля Черногория отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест.