Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля

Украина участвует в двух рабочих группах по внедрению COVID сертификатов — от Всемирной организации здравоохранения и от Европейского Союза. Украинская власть будет готова запустить документ с 1 июля.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам, передает РБК-Украина.

Пока все данные о вакцинации вносят в электронную систему здравоохранения. Параллельно работает группа специалистов из Минздрава, Нацслужбы здоровья и Минцифры, которая сотрудничает с ВОЗ и ЕС и нарабатывает технические моменты, которые сразу после введения в Евросоюзе введут и в Украине.

«Мы не будем белой вороной. Что утвердит ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас», — заявил Ляшко и добавил, что Украина с 1 июля готова запустить сертификаты.

Владельцы этих документов будут иметь определенные привилегии, например, во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий.