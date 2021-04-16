Глава Минздрава Степанов объяснил задержку с введением паспортов вакцинации: Ждем финального решения ЕС

Украина ждет от депутатов Европейского Союза финального решения о паспортах вакцинации — в каком виде они будут и с какими данными. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Он отметил, что 13 апреля в ЕС представили проект паспортов вакцинации. Предварительно там, кроме данных о прививках, будет информация по ПЦР-тестам и количестве антител. Сейчас этот проект вызвал бурную дискуссию в ЕС, поэтому Украина и ждет финального решения от них.
Со своей стороны, специалисты Минздрава и Минцифры с европейскими партнерами рассматривают, какие данные и каким образом можно ввести. Степанов отметил, что центральная система eHealth готова к отгрузке любых данных — в системе есть вся информация о вакцинации людей, по поводу заболеваемости и тестирования.
Отдельно министр добавил, что важна дискуссия внутри страны по использованию таких паспортов именно в Украине — но это будет актуально после того, как провакцинируют большинство населения.
Напомним, что с 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результаты ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса. Документ можно будет скачать на смартфон или распечатать. Действие сертификатов будет распространяться на страны-члены Европейского экономического пространства — Исландию, Лихтенштейн и Норвегию, а также на Швейцарию, при условии взаимности.
- В Украине 1 марта начал работать сайт для записи на вакцинацию. Это можно сделать и через приложение «Дія», и у своего врача. По состоянию на 16 апреля в Украине одну дозу вакцины получили 432 815 человек, две (то есть завершили вакцинацию) — 5. Сейчас прививки делают двумя препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.