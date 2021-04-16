Глава Минздрава Степанов объяснил задержку с введением паспортов вакцинации: Ждем финального решения ЕС

Украина ждет от депутатов Европейского Союза финального решения о паспортах вакцинации — в каком виде они будут и с какими данными. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что 13 апреля в ЕС представили проект паспортов вакцинации. Предварительно там, кроме данных о прививках, будет информация по ПЦР-тестам и количестве антител. Сейчас этот проект вызвал бурную дискуссию в ЕС, поэтому Украина и ждет финального решения от них.