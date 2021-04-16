Глава МОЗ Степанов пояснив затримку із введенням паспортів вакцинації: Чекаємо на фінальне рішення ЄС

Україна чекає від депутатів Європейського Союзу на фінальне рішення щодо паспортів вакцинації — у якому вигляді вони будуть та з якими даними. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що 13 квітня у ЄС представили проєкт паспортів вакцинації. Попередньо там, окрім даних про щеплення, буде інформація щодо ПЛР-тестів та кількості антитіл. Наразі цей проєкт викликав бурхливу дискусію у ЄС, тому Україна і чекає на фінальне рішення від них.