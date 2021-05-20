Віцепремʼєр Стефанішина: Українські ковідні паспорти планують видавати з кінця червня. Це дозволить подорожувати до ЄС

Українські сертифікати вакцинації відповідатимуть стандартам ЄС та дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу.

Про це заявила віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Бельгії, повідомляє «Радіо Свобода».

Вона запевнила, що в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура, а ковід-сертифікати планують видавати з кінця червня.