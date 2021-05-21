В ЕС согласовали дату введения COVID-паспортов

В Европейском Союзе согласовали дату начала работы электронных сертификатов о вакцинации. Они заработают с 1 июля.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

«Комиссия приветствует предварительную политическую договоренность между Европейским парламентом и Советом по Положению, регулирующему цифровой COVID-сертификат ЕС. Это означает, что сертификат (ранее назывался Цифровой зеленый сертификат) должен быть готов к концу июня, как и планировалось», — говорится в заявлении.

Теперь это соглашение должен формально утвердить Европейский парламент. Официально сертификаты заработают с 1 июля. Для тех государств-членов, которым требуется дополнительное время, установят переходный период — 6 недель.