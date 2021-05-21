В ЕС согласовали дату введения COVID-паспортов

В Европейском Союзе согласовали дату начала работы электронных сертификатов о вакцинации. Они заработают с 1 июля.
Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.
«Комиссия приветствует предварительную политическую договоренность между Европейским парламентом и Советом по Положению, регулирующему цифровой COVID-сертификат ЕС. Это означает, что сертификат (ранее назывался Цифровой зеленый сертификат) должен быть готов к концу июня, как и планировалось», — говорится в заявлении.
Теперь это соглашение должен формально утвердить Европейский парламент. Официально сертификаты заработают с 1 июля. Для тех государств-членов, которым требуется дополнительное время, установят переходный период — 6 недель.
- Напомним, что Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» среди них нет.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и других данных для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимым украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.