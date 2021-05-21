У ЄС узгодили дату запровадження COVID-паспортів

У Європейському Союзі узгодили дату початку роботи електронних сертифікатів про вакцинацію. Вони запрацюють з 1 липня.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

«Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий COVID-сертифікат ЄС. Це означає, що сертифікат (який раніше називався Цифровий зелений сертифікат) має бути готовий до кінця червня, як і планувалося», — йдеться у заяві.

Тепер цю угоду має формально затвердити Європейський парламент. Офіційно сертифікати запрацюють з 1 липня. Для тих держав-членів, яким потрібен додатковий час, встановлять перехідний період — 6 тижнів.