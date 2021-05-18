Минздрав обновил карантинные зоны — Донецкая область попала в «оранжевую»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Донецкая область перешла из «желтой» в «оранжевую».
Об этом говорится в данных Минздрава.
По данным ведомства, в регионе превышен показатель эпидпорога — там он составляет 101,5% при норме 100%.
В то же время Черкасская область вернулась из «оранжевой» зоны в «желтую». Но коэффициент выявления новых случаев там до сих пор превышает необходимые показатели.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.