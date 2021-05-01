Глава Минздрава прогнозирует новый рост заболеваемости коронавирусом — через три недели после праздников

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после Пасхальных и майских праздников.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

«По нашему прогнозу, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне — через 3—4 недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти — будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как будут праздновать Пасху. Тогда уже мы сможем сказать, что дальше прогнозируем», — рассказал Степанов.

Вместе с тем он отметил, что Минздрав не ожидает такой сильной вспышки заболеваемости, которая длилась с февраля.