Глава Минздрава прогнозирует новый рост заболеваемости коронавирусом — через три недели после праздников

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после Пасхальных и майских праздников.
Об этом он заявил в эфире «Украина 24».
«По нашему прогнозу, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне — через 3—4 недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти — будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как будут праздновать Пасху. Тогда уже мы сможем сказать, что дальше прогнозируем», — рассказал Степанов.
Вместе с тем он отметил, что Минздрав не ожидает такой сильной вспышки заболеваемости, которая длилась с февраля.
- 27 апреля Степанов объявил о спаде уровня заболеваемости и постепенном выходе Украины из третьей волны коронавируса.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. На время Пасхи и майских праздников правительство решило не менять правила карантина. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.