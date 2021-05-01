В Украине за сутки более 8,5 тысячи новых больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки (30 апреля) коронавирус выявили у 8 549 новых больных, среди них 374 ребенка и 145 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умер 351 больной, выздоровели — 14 956. В больницы в течение суток госпитализировали 3 051 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях, а также в Киеве (671).

Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 078 086 случаев (выздоровели 1 670 481 человек). Умерли 44 436 больных.

Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки сделали 49 985 человекам. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 752 295 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 260 человек.

Отметим, накануне глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что до конца 2021 года Украина будет полностью обеспечена необходимым количеством вакцин от коронавируса.