Глава Минздрава Степанов: До конца 2021 года Украина будет полностью обеспечена вакцинами

К концу 2021 года Украина полностью обеспечит себя необходимым количеством вакцин от коронавируса — и вскоре объявят «приятную новость» по контракту.

Об этом в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы вакцинируем до конца года не менее половины граждан Украины, по крайней мере дадим доступ. У нас не принудительная вакцинация. По тем контрактам, которые у нас уже есть, и по тем, что через несколько дней, я думаю, мы сообщим еще одну приятную новость по контракту, мы будем обеспечены до конца 2021 года в полном объеме вакцинами, которые нам необходимы для вакцинации», — заявил Степанов.