Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса. До конца года должны сделать 47 млн прививок

Согласно плану, до конца года нужно сделать 47 млн прививок. В то же время вакцин запланировано получить только 21 млн. С августа начнутся поставки вакцины Novavax — по 2 миллиона доз в месяц.

Китайскую вакцину Sinovac ожидают в апреле и мае, Pfizer — еще почти миллион доз в июле, а AstraZeneca — по 500 тысяч доз ежемесячно до августа, а после августа по миллиону. В то же время в плане не указаны поставки 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых договорились в Офисе президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что контактировал с послом Китая в Украине чтобы ускорить поставки вакцины Sinovac.