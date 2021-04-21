Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса. До конца года должны сделать 47 млн прививок

Кабинет министров опубликовал план вакцинации украинцев от коронавируса до конца 2021 года. Ежемесячно Минздрав должен делать 5,6 миллиона прививок.
Соответствующий документ за 12 апреля обнародован на сайте Кабмина.
Согласно плану, до конца года нужно сделать 47 млн прививок. В то же время вакцин запланировано получить только 21 млн. С августа начнутся поставки вакцины Novavax — по 2 миллиона доз в месяц.
Китайскую вакцину Sinovac ожидают в апреле и мае, Pfizer — еще почти миллион доз в июле, а AstraZeneca — по 500 тысяч доз ежемесячно до августа, а после августа по миллиону. В то же время в плане не указаны поставки 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых договорились в Офисе президента.
Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что контактировал с послом Китая в Украине чтобы ускорить поставки вакцины Sinovac.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.