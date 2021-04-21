Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу. До кінця року мають зробити 47 мільйонів щеплень

Кабінет міністрів опублікував план вакцинації українців від коронавірусу до кінця 2021 року. Щомісяця МОЗ має робити 5,6 мільйона щеплень.
Відповідний документ за 12 квітня оприлюднено на сайті Кабміну.
Згідно з планом, до кінця року потрібно зробити 47 мільйонів щеплень. Водночас вакцин заплановано отримати лише 21 мільйон. З серпня почнуться поставки вакцини Novavax — по 2 мільйони доз щомісяця.
На китайську вакцину Sinovac очікують у квітні та травні, Pfizer — ще майже мільйон доз у липні, а AstraZeneca — по 500 тисяч доз щомісяця до серпня, а після серпня по мільйону. Водночас у плані не вказані поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer, про які домовилися в Офісі президента.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також розповів, що контактував з послом Китаю в Україні аби пришвидшити поставки вакцини Sinovac.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.