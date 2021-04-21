Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу. До кінця року мають зробити 47 мільйонів щеплень

Згідно з планом, до кінця року потрібно зробити 47 мільйонів щеплень. Водночас вакцин заплановано отримати лише 21 мільйон. З серпня почнуться поставки вакцини Novavax — по 2 мільйони доз щомісяця.

На китайську вакцину Sinovac очікують у квітні та травні, Pfizer — ще майже мільйон доз у липні, а AstraZeneca — по 500 тисяч доз щомісяця до серпня, а після серпня по мільйону. Водночас у плані не вказані поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer, про які домовилися в Офісі президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також розповів, що контактував з послом Китаю в Україні аби пришвидшити поставки вакцини Sinovac.