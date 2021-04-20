Глава МОЗ Степанов заборонив вакцинувати залишками Pfizer лідерів думок і політиків

В Україні залишками вакцини від коронавірусу Pfizer не будуть прищеплювати лідерів думок, як це робили іншими препаратами.

Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив на брифінгу.

«Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації: це мешканці та працівники будинків престарілих, рятувальники, прикордонники, працівники Міністерства внутрішніх справ», — зазначив міністр.