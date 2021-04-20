Глава Минздрава Степанов запретил вакцинировать остатками Pfizer лидеров мнения и политиков

В Украине остатками вакцины от коронавируса Pfizer не будут прививать лидеров мнения, как это делали другими препаратами.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.
«Запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнения, известных людей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для категорий граждан, предусмотренных нашим национальным планом вакцинации: это жители и персонал домов престарелых, спасатели, пограничники, сотрудники Министерства внутренних дел», — отметил министр.
Степанов попросил всех, кто располагает информацией о злоупотреблениях вакцинами, позвонить в контакт-центр Минздрава: 0-800-60-2019
Отметим, что когда в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca (Covishield), остатками вакцины прививали общественных деятелей, политиков и активистов, чтобы они своим примером популяризировали вакцинацию. Остатки появлялись от того, что эта вакцина хранится во флаконе по 10 доз и портится через 6 часов после открытия.
Что касается вакцины Pfizer, ВОЗ отмечает, что один флакон содержит 6 доз, которые тоже портятся через 6 часов.
- Напомним, национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- По состоянию на 20 апреля в Украине от коронавируса привили 462 791 украинца. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.