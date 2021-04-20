Глава Минздрава Степанов запретил вакцинировать остатками Pfizer лидеров мнения и политиков

В Украине остатками вакцины от коронавируса Pfizer не будут прививать лидеров мнения, как это делали другими препаратами.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

«Запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнения, известных людей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для категорий граждан, предусмотренных нашим национальным планом вакцинации: это жители и персонал домов престарелых, спасатели, пограничники, сотрудники Министерства внутренних дел», — отметил министр.