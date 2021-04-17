В Украине стартовала вакцинация правоохранителей дозами Sinovac и Pfizer. Прививки получат около 800 тысяч человек

В Украине началась вакцинация от коронавируса сотрудников Министерства внутренних дел (полицейские, нацгвардейцы, пограничники, спасатели). Согласно плану прививки получат около 800 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудников МВД будут вакцинировать препаратами CoronaVac от китайской Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Первыми дозы получат работники, которые больше всего контактируют с людьми: гарнизоны аэропортов «Борисполь» и «Киев» («Жуляны»), подразделения Нацгвардии в зоне боевых действий на Донбассе, работники общественной безопасности и подразделения патрульной полиции. Далее будут вакцинировать Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу и остальных сотрудников МВД.
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