В Украину прибыли первые вакцины по программе COVAX. В Минздраве прогнозируют, что до конца года вакцинируют до 20% украинцев

К концу 2021 года вакцины, которые доставят в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX, позволят привить до 20% населения страны.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, комментируя первую поставку 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, поступивших в рамках COVAX.
Там отметили, что поставки вакцин разных производителей в рамках этой инициативы продолжатся.
«Наша задача — охватить прививками от COVID-19 большинство взрослого населения Украины уже в этом календарном году. [...] Для Украины важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство — обеспечить справедливые возможности для всех», — подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.
Отметим, министр на часе вопросов к правительству в Раде признал, что массовую вакцинацию против коронавируса в Украине не проводят из-за проблем с поставками вакцин. По его словам, причина в том, что страны, которые на своих территориях имеют производство вакцин, не дают разрешение на экспорт препаратов.
- Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.
- Напомним, Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз от этой же компании), 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз), а 16 апреля — 117 тысяч доз вакцины от Pfizer в рамках COVAX. Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.