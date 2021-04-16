В Украину прибыли первые вакцины по программе COVAX. В Минздраве прогнозируют, что до конца года вакцинируют до 20% украинцев

К концу 2021 года вакцины, которые доставят в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX, позволят привить до 20% населения страны.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, комментируя первую поставку 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, поступивших в рамках COVAX.

Там отметили, что поставки вакцин разных производителей в рамках этой инициативы продолжатся.

«Наша задача — охватить прививками от COVID-19 большинство взрослого населения Украины уже в этом календарном году. [...] Для Украины важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство — обеспечить справедливые возможности для всех», — подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.

Отметим, министр на часе вопросов к правительству в Раде признал, что массовую вакцинацию против коронавируса в Украине не проводят из-за проблем с поставками вакцин. По его словам, причина в том, что страны, которые на своих территориях имеют производство вакцин, не дают разрешение на экспорт препаратов.