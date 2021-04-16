В Україну прибули перші вакцини за програмою COVAX. У МОЗ прогнозують, що до кінця року вакцинують до 20% українців

До кінця 2021 року вакцини, які доставлять в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX, дозволять охопити щепленнями до 20% населення країни.

Про повідомили в Центрі громадського здоровʼя при Міністерстві охорони здоровʼя, коментуючи першу поставку 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, які надійшли в рамках COVAX.

Там наголосили, що постачання вакцин різних виробників у рамках цієї ініціативи продовжаться.

«Наше завдання — охопити щепленням від COVID-19 більшість дорослого населення України вже цього календарного року. […] Для України важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство — забезпечити справедливі можливості для всіх», — наголосив глава МОЗ Максим Степанов.

Зазначимо, міністр на годині запитань до уряду в Раді визнав, що масову вакцинацію проти коронавірусу в Україні не проводять через проблеми з поставками вакцин. За його словами, причина в тому, що країни, які на своїх територіях мають виробництво вакцин, не дають дозвіл на експорт препаратів.