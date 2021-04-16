Степанов визнав, що масову вакцинацію не проводять через нестачу вакцин. Але він пропонує вихід

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов наголосив, що масову вакцинацію проти коронавірусу в Україні не проводять через проблеми з поставками вакцин. Глава відомства назвав також причину цих затримок.
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«У нас є проблема з поставками вакцини. 3,9 мільйона доз вакцини, які згідно контракту без урахування COVAX, повинні були бути поставлені нам вже до кінця квітня. Але на сьогодні, на жаль, ми маємо тільки 700 тисяч цих доз. Причина в тому, що країни, які на своїх територіях мають відповідне виробництво, не дають дозвіл на експорт цих вакцин», — розповів Степанов.
Він зазначив, що кошти за всі ці дози вакцин оплачені в повному обсязі, а медична інфраструктура підготовлена до проведення щеплень.
Степанов обіцяє, що як тільки вакцини надійдуть до України, одразу кількість вакцинацій буде «збільшена в рази».
Для того щоб у майбутньому уникнути проблем з поставками вакцин, міністр пропонує почати в Україні власне виробництво, але на це потрібно декілька років.
«Дуже легко порівнювати зі США, на території яких розташовані два найбільші виробники вакцин і зараз вже третій приєднався, які просто не експортують ці вакцини. Тому я і наполягаю на тому, що давайте зробимо власне виробництво. […] Якщо ми почнемо зараз, ми через три роки будемо мати вакцини. […] Якщо б почали п’ять років тому, зараз б не було таких проблем», — сказав міністр.
- Нагадаємо, що Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз), а 16 квітня — 117 тисяч доз вакцини від Pfizer у рамках COVAX. Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.
- В Україні 1 березня почав працювати сайт для запису на вакцинацію. Це можна зробити як через додаток «Дія», так й у свого лікаря. Станом на 16 квітня в Україні одну дозу вакцини отримали 432 815 людей, дві (тобто завершили вакцинацію) — 5 людей. Наразі щеплення роблять двома препаратами — AstraZeneca (Covishield) та китайським CoronaVac.