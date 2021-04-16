Кількість хворих стрімко зростає. В Україні за добу виявили майже 17,5 тисячі нових випадків коронавірусу

За даними міністра, останньої доби найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

«За минулу добу госпіталізовано 4 348 осіб, летальних випадків — 438, одужало — 12 054 особи, здійснено тестувань за добу — 109 584 (зокрема методом ПЛР — 47 421, методом ІФА — 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 43 133)», — розповів він.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

В Україні за минулу добу (15 квітня) зафіксували 17 479 нових випадків коронавірусу . Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 921 244 особи, одужали — 1 465 820 осіб, летальних випадків — 39 096, проведено 8 869 518 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, Степанов повідомив, що за добу 15 квітня в Україні проти коронавірусу щепили 13 520 людей, а від початку вакцинальної кампанії — вже 432 817 людей. З них отримали 1 дозу — 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).