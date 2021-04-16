Количество больных стремительно растет. В Украине за сутки выявили почти 17,5 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки (15 апреля) зафиксировали 17 479 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 709 детей и 378 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За прошедшие сутки госпитализированы 4 348 человек, летальных случаев — 438, выздоровели — 12 054 человека, осуществлено тестирований за сутки — 109 584 (в том числе методом ПЦР — 47 421, методом ИФА — 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 43 133)», — рассказал он.
По данным министра, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 921 244 человека, выздоровели — 1 465 820 человек, летальных случаев — 39 096, проведено 8 869 518 ПЦР-тестирований.
Кроме этого, Степанов сообщил, что за сутки 15 апреля в Украине против коронавируса привили 13 520 человек, а с начала прививочной кампании — уже 432 817 человек. Из них получили 1 дозу — 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.