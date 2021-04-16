Количество больных стремительно растет. В Украине за сутки выявили почти 17,5 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки (15 апреля) зафиксировали 17 479 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 709 детей и 378 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За прошедшие сутки госпитализированы 4 348 человек, летальных случаев — 438, выздоровели — 12 054 человека, осуществлено тестирований за сутки — 109 584 (в том числе методом ПЦР — 47 421, методом ИФА — 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 43 133)», — рассказал он.

По данным министра, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.