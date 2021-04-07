В Украине зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Умерло рекордное количество людей

В Украине за сутки 6 апреля выявили 15 415 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — 636 детей и 437 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умер 481 больной — это самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии в Украине. Предыдущий регистрировали 1 апреля, тогда умерли 433 человека.
Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 11 472 человек. В больницы попали 5 587 человек с подозрением или диагнозом COVID-19.
Наибольшее количество больных за сутки зарегистрировали в Киеве (1 417), а также Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 784 579 больных. Выздоровели 1 373 851 человек, умерло — 35 498.
Касательно вакцинации, то за 6 апреля прививки от коронавируса получили 15 585 человек, а за все время кампании — 320 265 человек.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне сейчас Киев и 10 областей — в регионах действует локдаун.
- С 5 апреля и предварительно до 16 апреля в Киеве действуют новые правила усиленного карантина. В настоящее время общественным транспортом (в том числе метро) воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Кроме того, закрылись школы и детские сады. Власти Киева рекомендовали руководителям учреждений и предприятий перевести сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.
- Глава Минздрава Степанов 6 апреля заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.