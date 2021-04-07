В Украине зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Умерло рекордное количество людей

В Украине за сутки 6 апреля выявили 15 415 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — 636 детей и 437 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умер 481 больной — это самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии в Украине. Предыдущий регистрировали 1 апреля, тогда умерли 433 человека.

Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 11 472 человек. В больницы попали 5 587 человек с подозрением или диагнозом COVID-19.

Наибольшее количество больных за сутки зарегистрировали в Киеве (1 417), а также Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 784 579 больных. Выздоровели 1 373 851 человек, умерло — 35 498.

Касательно вакцинации, то за 6 апреля прививки от коронавируса получили 15 585 человек, а за все время кампании — 320 265 человек.