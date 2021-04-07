В Україні зафіксували понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Померла рекордна кількість людей

В Україні за добу 6 квітня виявили 15 415 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів — 636 дітей та 437 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.
За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 481 хворий — це найвищий добовий показник смертності з початку пандемії в Україні. Попередній зареєстрували 1 квітня, тоді померли 433 людини.
Одужали від коронавірусу за минулу добу 11 472 людини. До лікарень за минулу добу потрапили 5 587 осіб із підозрою чи діагнозом COVID-19.
Найбільшу кількість хворих за добу зареєстрували в Києві (1 417), а також в Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 784 579 хворих. Одужала 1 373 851 особа, померли 35 498 людей.
Щодо вакцинації, то за 6 квітня щеплення від коронавірусу отримали 15 585 людей, а за весь час кампанії — 320 265.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. У «червоній» зоні зараз Київ і 10 областей — у регіонах діє локдаун.
- З 5 квітня і попередньо до 16 квітня в Києві діють нові правила посиленого карантину. На цей час громадським транспортом (зокрема й метро) скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Крім того, закрилися школи та дитячі садки. Влада Києва рекомендувала керівникам установ і підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.
- Глава МОЗ Степанов 6 квітня заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.