Министерство здравоохранения седьмой раз обновило протокол лечения коронавируса. Вот что изменилось

Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса. Об этом во время брифинга рассказала первая заместительница министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

В частности, добавили тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19, а также изменили дозировку этого препарата для пациентов с тяжелым течением болезни. Сейчас рекомендуемая доза 8 мг/кг однократно — вместо двукратного введения по 400 мг. Изменения внесли на основании исследования и рекомендаций Министерства здравоохранения, а также Национальных служб здоровья США и Великобритании.