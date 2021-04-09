Министерство здравоохранения седьмой раз обновило протокол лечения коронавируса. Вот что изменилось

Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса. Об этом во время брифинга рассказала первая заместительница министра здравоохранения Ирина Садовьяк.
В частности, добавили тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19, а также изменили дозировку этого препарата для пациентов с тяжелым течением болезни. Сейчас рекомендуемая доза 8 мг/кг однократно — вместо двукратного введения по 400 мг. Изменения внесли на основании исследования и рекомендаций Министерства здравоохранения, а также Национальных служб здоровья США и Великобритании.
Что касается антибиотиков, то пациентам с подозрением или легким течением болезни запрещено назначать антибиотики с целью профилактики. Пациентам со средне-тяжелым течением можно назначать антибиотики только в случае обоснованного клинического подозрения или подтвержденного наличия бактериальной инфекции.
Кроме этого, Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии, что его показатели соответствуют медицинскому.
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