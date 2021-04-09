Министр Степанов: Кабмин разрешил технический кислород для поддержки больных коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров позволил использовать технический кислород для поддержки больных коронавирусом при условии соответствия его показателей медицинским.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кабмин принял разработанное Минздравом постановление. Основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля основных показателей медицинского кислорода. Это должно быть подтверждено сертификатом анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества. Закупать и поставлять технический кислород в больницы можно только после исследований качества.