Министр Степанов: Кабмин разрешил технический кислород для поддержки больных коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров позволил использовать технический кислород для поддержки больных коронавирусом при условии соответствия его показателей медицинским.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Кабмин принял разработанное Минздравом постановление. Основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля основных показателей медицинского кислорода. Это должно быть подтверждено сертификатом анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества. Закупать и поставлять технический кислород в больницы можно только после исследований качества.
По словам Степанова, в Украине наблюдается увеличение количества госпитализаций, потому скоро могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом.
«Не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно», — сказал министр.
- 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В Украине тем временем растет суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие. С 24 февраля вакцинировано всего 334,5 тысячи людей.