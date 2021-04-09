Міністр Степанов: Кабмін дозволив технічний кисень для підтримки хворих на коронавірус

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Кабінет міністрів дозволив використовувати технічний кисень для підтримки хворих на коронавірус за умови відповідності його показників медичним.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Кабмін прийняв розроблену міністерством постанову. Основні показники технічного кисню повинні відповідати специфікації і методикам контролю основних показників медичного кисню. Це повинно бути підтверджено сертифікатом аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості. Закуповувати і постачати технічний кисень у лікарні можна тільки після досліджень якості.